В Греции предложили запустить новые авиарейсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, которые вакцинировались «Спутником V», смогут отправиться в Грецию. Об этом рассказал глава МИД Греции Никос Дендиас.

Греция предложила запустить новые авиарейсы с Россией. Об этом рассказал во время пресс-конференции глава МИД Греции перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. У туристов, которые привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не будет проблем с въездом в страну, пишет Nation News.

Ранее стало известно, когда в Европу пустят россиян, которые привились «Спутником V». Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину до конца июня, после этого в ЕС пустят привитых россиян.