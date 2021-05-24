Европейская страна готова открыть свои границы для россиян. Условие

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В Греции предложили запустить новые авиарейсы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне, которые вакцинировались «Спутником V», смогут отправиться в Грецию. Об этом рассказал глава МИД Греции Никос Дендиас.

Греция предложила запустить новые авиарейсы с Россией. Об этом рассказал во время пресс-конференции глава МИД Греции перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. У туристов, которые привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не будет проблем с въездом в страну, пишет Nation News.

Ранее стало известно, когда в Европу пустят россиян, которые привились «Спутником V». Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину до конца июня, после этого в ЕС пустят привитых россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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