Минтруд: большинство бедных россиян — это семьи с детьми

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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , семья, материнство, дети, зима, детская коляска, родители с коляской
Семьи с детьми составляют 80% из всех бедных россиян Фото:

Больше 80% бедных в России это семьи с детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так», — сказал министр, выступая на форуме. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Ранее Котяков заявил, что около 60% россиян, стоящих на учете в центре занятости не имеют высшего и среднего профессионального образования. Это негативно сказывается на их трудоустройстве. Росстат сообщает, что в 2020 году процент бедных россиян сократился до 12,1% — этот показатель на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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