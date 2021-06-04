Минтруд: большинство бедных россиян — это семьи с детьми

Семьи с детьми составляют 80% из всех бедных россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше 80% бедных в России это семьи с детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так», — сказал министр, выступая на форуме. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Ранее Котяков заявил, что около 60% россиян, стоящих на учете в центре занятости не имеют высшего и среднего профессионального образования. Это негативно сказывается на их трудоустройстве. Росстат сообщает, что в 2020 году процент бедных россиян сократился до 12,1% — этот показатель на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году, пишет телеканал 360.