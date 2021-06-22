22 июня 2021

Росстандарт предупредил автовладельцев об изменениях с 1 июля

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Автовладельцев ждут изменения с 1 июля Фото:

При ввозе в Россию подержанных иномарок покупателям запретят проходить проверку в испытательных лабораториях дистанционно по фотографиям. Это же правило распространится и при внесении изменений в конструкцию машины.

Как сообщили в Росстандарте и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по новому ГОСТу, все ввозимые подержанные машины с 1 июля должны приезжать в испытательные лаборатории. Равно как и при установке любого дополнительного оборудования, которое требует внесения изменения в конструкцию, передает Autonews.ru.

Уточняется, что подать документы в лабораторию можно удаленно, а визуальную проверку специалисты будут проводить при помощи фотографий. Автомобиль фотографируют со всех сторон, на снимках должны присутствовать госномера и VIN-номер, кроме того, снимки должны иметь привязку к геолокации. В Росстандарте считают, что это позволит сократить количество «утопленников», «конструкторов» и битых автомобилей, которые выдают за полностью исправные.

Ранее в России изменились правила автотюнинга. Теперь водители не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной техэкспертизы, а также протоколы проверки. Кроме того, запрет распространяется на автомобили, находящиеся в розыске. Изменения внесены постановлением правительства России и вступили в силу с 1 февраля, пишет RT. Иными словами, российскому автомобилисту необходимо получить разрешение от ГИБДД на тюнинг автомобиля, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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