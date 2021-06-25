Чехия призвала Евросоюз к диалогу с Россией

В Чехии считают, что ЕС стоит провести переговоры с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюзу необходимо договариваться с Россией и вести с ней диалог. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«США ведет диалог с Россией, почему этого не может делать и Евросоюз? Она играет важную роль в решении разных проблем, например, в Сирии. Необходимо договориться об обновлении этой страны [Сирии], выработать для нее своего рода план Маршалла, для этого необходима Российская Федерация», — цитирует Бабиша РИА «Новости». Об этом он сказал во время саммита ЕС в Брюсселе.

Бабиш отметил, что не видит необходимости в том, чтобы проводить переговоры между представителями 27 стран ЕС. Он предложил, чтобы переговоры с Россией вел президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель или председатели Европейского совета и Еврокомиссии.

Ранее в Кремле расстроились, что страны ЕС не захотели встретиться с президентом Владимиром Путиным и провести совместный саммит с Россией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия готова налаживать отношения.