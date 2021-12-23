Экс-глава СБУ назвал три условия для невступления Украины в НАТО

Украинский генерал выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Бывший глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтральный статус Украины. Одним из условий является возращение в суверенную защиту Украины территорий Крыма, Донбасса и государственной границы.

«В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся госграница Украины. Второе требование — это новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В-третьих, Украина должна выдвинуть условия, что она имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения со странами», — сказал Смешко в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Смешко заявил, что несмотря на большую численность россиян и военной техники по сравнению с Украиной, Россия не сможет выиграть в войне против нее. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди предупредила, что к Киеву следует перестать шантажировать Россию и сконцентрироваться на решении внутренних проблем, напоминает «Федеральное агентство новостей».