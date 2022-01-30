Ритуальное агентство в Москве сняло эротическую рекламу гробов

Модели снялись в нижнем белье около гробов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ритуальное агентство Horonim.ru нашло необычный способ привлечения клиентов, организовав эротическую фотосессию в гробах и около них. В мероприятии участвовали модели в черном нижнем белье — кружевном, кожаном и в крупную сетку. Помимо этого, атрибутами фотосессии послужили портупеи, корсеты и босоножки на платформе — обувь, изначально предназначенная для исполнения эротического вида танца pole-dance.

«Backstage со съемок для Horonim.ru. Организовывает похороны умерших и предоставляет льготные ритуальные услуги для всех категорий граждан», — говорится в описании видеоролика.

На видеоряд была наложена современная музыка. Кроме гробов девушки позировали около черного трона и на нем.

URA.RU удалось связаться с представителями ритуального агентства. Однако отвечать на вопросы корреспондента в компании отказались.

«Вы ни с кем не можете поговорить на эту тему. Никакие контакты я оставить не смогу», — отметил сотрудник Horonim.ru.