Ритуальное агентство в Москве сняло эротическую рекламу гробов

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Похороны атамана Попова Валерия. Курган, похороны, смерть, захоронение, гроб
Модели снялись в нижнем белье около гробов Фото:

Ритуальное агентство Horonim.ru нашло необычный способ привлечения клиентов, организовав эротическую фотосессию в гробах и около них. В мероприятии участвовали модели в черном нижнем белье — кружевном, кожаном и в крупную сетку. Помимо этого, атрибутами фотосессии послужили портупеи, корсеты и босоножки на платформе — обувь, изначально предназначенная для исполнения эротического вида танца pole-dance.

«Backstage со съемок для Horonim.ru. Организовывает похороны умерших и предоставляет льготные ритуальные услуги для всех категорий граждан», — говорится в описании видеоролика.

На видеоряд была наложена современная музыка. Кроме гробов девушки позировали около черного трона и на нем.

URA.RU удалось связаться с представителями ритуального агентства. Однако отвечать на вопросы корреспондента в компании отказались.

«Вы ни с кем не можете поговорить на эту тему. Никакие контакты я оставить не смогу», — отметил сотрудник Horonim.ru.

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Ритуальное агентство Horonim.ru нашло необычный способ привлечения клиентов, организовав эротическую фотосессию в гробах и около них. В мероприятии участвовали модели в черном нижнем белье — кружевном, кожаном и в крупную сетку. Помимо этого, атрибутами фотосессии послужили портупеи, корсеты и босоножки на платформе — обувь, изначально предназначенная для исполнения эротического вида танца pole-dance. «Backstage со съемок для Horonim.ru. Организовывает похороны умерших и предоставляет льготные ритуальные услуги для всех категорий граждан», — говорится в описании видеоролика. На видеоряд была наложена современная музыка. Кроме гробов девушки позировали около черного трона и на нем. URA.RU удалось связаться с представителями ритуального агентства. Однако отвечать на вопросы корреспондента в компании отказались. «Вы ни с кем не можете поговорить на эту тему. Никакие контакты я оставить не смогу», — отметил сотрудник Horonim.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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