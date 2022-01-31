Путин разрешил ввести пост замглавы ФСИН по испытательным срокам

31 января 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одобрил идею Минюста РФ о создании поста замглавы ФСИН по пробации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин согласился создать должность заместителя главы ФСИН, отвечающего за создание службы пробации. Об этом он сообщил на встрече с главой Министерства юстиции РФ Константином Чуйченко. Служба пробации может заработать уже к середине 2023 года. «Мы предлагаем создать соответствующую службу в рамках структуры Федеральной службы исполнения наказаний, которая будет людей готовить к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией. Мне кажется, нам надо ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию. Просил бы вас это предложение одобрить», — цитирует Константина Чуйченко официальный сайт Кремля. Путин одобрил идею Минюста РФ. По словам Чуйченко, служба пробации может появиться уже к середине 2023 года. По его оценкам, она будет насчитывать около 50 тысяч человек. Эти сотрудники будут обладать необходимыми знаниями, в том числе в области психологии, для адаптации заключенных, их ресоциализации и последующей реабилитации. Чуйченко сообщил, что Минюст РФ уже разработал закон о пробации. Ранее стало известно, что в подготовке документа участвовал Совет по правам человека. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин согласился создать должность заместителя главы ФСИН, отвечающего за создание службы пробации. Об этом он сообщил на встрече с главой Министерства юстиции РФ Константином Чуйченко. Служба пробации может заработать уже к середине 2023 года. «Мы предлагаем создать соответствующую службу в рамках структуры Федеральной службы исполнения наказаний, которая будет людей готовить к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией. Мне кажется, нам надо ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию. Просил бы вас это предложение одобрить», — цитирует Константина Чуйченко официальный сайт Кремля. Путин одобрил идею Минюста РФ. По словам Чуйченко, служба пробации может появиться уже к середине 2023 года. По его оценкам, она будет насчитывать около 50 тысяч человек. Эти сотрудники будут обладать необходимыми знаниями, в том числе в области психологии, для адаптации заключенных, их ресоциализации и последующей реабилитации. Чуйченко сообщил, что Минюст РФ уже разработал закон о пробации. Ранее стало известно, что в подготовке документа участвовал Совет по правам человека.