Премьер Украины: Киев не наблюдает скопления ударных группировок

01 февраля 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Власти Украины: скопление войск возле границы не означает формирование там ударных группировок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти Украины чувствуют угрозу со стороны РФ, но считают, что скопление войск возле границы не означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров 31 января. «Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок», — отметил Шмыгаль, пишет ТАСС. Он добавил, что власти Украины разработали планы обороны и отдельные операции, однако раскрывать подробности он не стал. Премьер-министр Украины отметил, что Киев получает огромную поддержку от своих международных партнеров, в том числе в виде санкционной политики против России. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия «угрожает началом военных действий, если ее требования не будут выполнить. По ее мнению, если Россия совершит вторжение в Украину, то никто не посмеет сказать, что это невозможно было предвидеть. «А последствия будут чудовищными», — заключила она. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины чувствуют угрозу со стороны РФ, но считают, что скопление войск возле границы не означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров 31 января. «Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок», — отметил Шмыгаль, пишет ТАСС. Он добавил, что власти Украины разработали планы обороны и отдельные операции, однако раскрывать подробности он не стал. Премьер-министр Украины отметил, что Киев получает огромную поддержку от своих международных партнеров, в том числе в виде санкционной политики против России. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия «угрожает началом военных действий, если ее требования не будут выполнить. По ее мнению, если Россия совершит вторжение в Украину, то никто не посмеет сказать, что это невозможно было предвидеть. «А последствия будут чудовищными», — заключила она.