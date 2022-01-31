31 января 2022

Премьер Украины: Киев не наблюдает скопления ударных группировок

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция построения войск челябинского гарнизона. Челябинск, кобура, реконструкторы, гимнастерка, военная форма, солдат
Власти Украины: скопление войск возле границы не означает формирование там ударных группировок Фото:
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Война на Украине

Власти Украины чувствуют угрозу со стороны РФ, но считают, что скопление войск возле границы не означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров 31 января.

«Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок», — отметил Шмыгаль, пишет ТАСС.

Он добавил, что власти Украины разработали планы обороны и отдельные операции, однако раскрывать подробности он не стал. Премьер-министр Украины отметил, что Киев получает огромную поддержку от своих международных партнеров, в том числе в виде санкционной политики против России.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия «угрожает началом военных действий, если ее требования не будут выполнить. По ее мнению, если Россия совершит вторжение в Украину, то никто не посмеет сказать, что это невозможно было предвидеть. «А последствия будут чудовищными», — заключила она.

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Власти Украины чувствуют угрозу со стороны РФ, но считают, что скопление войск возле границы не означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров 31 января. «Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок», — отметил Шмыгаль, пишет ТАСС. Он добавил, что власти Украины разработали планы обороны и отдельные операции, однако раскрывать подробности он не стал. Премьер-министр Украины отметил, что Киев получает огромную поддержку от своих международных партнеров, в том числе в виде санкционной политики против России. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия «угрожает началом военных действий, если ее требования не будут выполнить. По ее мнению, если Россия совершит вторжение в Украину, то никто не посмеет сказать, что это невозможно было предвидеть. «А последствия будут чудовищными», — заключила она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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