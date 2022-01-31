В ЕС заявили, что «Северный поток-2» не соответствует целям союза

Российский газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям Евросоюза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА «Новости». По его мнению, СП-2 не справится, в том числе, с декарбонизацией.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в середине января текущего года сообщил, что члены Еврокомиссии не могут запретить строительство СП-2, так как это прежде всего частный проект. Он считает, что его запуск зависит только от решения регуляторов — немецкого и европейского. Именно они определят, может ли этот проект работать внутри систем поставок газа в ЕС.
Российский газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям Евросоюза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. «Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА «Новости». По его мнению, СП-2 не справится, в том числе, с декарбонизацией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в середине января текущего года сообщил, что члены Еврокомиссии не могут запретить строительство СП-2, так как это прежде всего частный проект. Он считает, что его запуск зависит только от решения регуляторов — немецкого и европейского. Именно они определят, может ли этот проект работать внутри систем поставок газа в ЕС.