31 января 2022

В ЕС заявили, что «Северный поток-2» не соответствует целям союза

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В ЕС считают, что проект нарушает ориентиры энергополитики союза Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям Евросоюза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА «Новости». По его мнению, СП-2 не справится, в том числе, с декарбонизацией.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в середине января текущего года сообщил, что члены Еврокомиссии не могут запретить строительство СП-2, так как это прежде всего частный проект. Он считает, что его запуск зависит только от решения регуляторов — немецкого и европейского. Именно они определят, может ли этот проект работать внутри систем поставок газа в ЕС.

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Российский газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям Евросоюза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. «Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА «Новости». По его мнению, СП-2 не справится, в том числе, с декарбонизацией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в середине января текущего года сообщил, что члены Еврокомиссии не могут запретить строительство СП-2, так как это прежде всего частный проект. Он считает, что его запуск зависит только от решения регуляторов — немецкого и европейского. Именно они определят, может ли этот проект работать внутри систем поставок газа в ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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