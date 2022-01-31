В ЕС заявили, что «Северный поток-2» не соответствует целям союза

01 февраля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

В ЕС считают, что проект нарушает ориентиры энергополитики союза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Российский газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям Евросоюза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. «Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА «Новости». По его мнению, СП-2 не справится, в том числе, с декарбонизацией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в середине января текущего года сообщил, что члены Еврокомиссии не могут запретить строительство СП-2, так как это прежде всего частный проект. Он считает, что его запуск зависит только от решения регуляторов — немецкого и европейского. Именно они определят, может ли этот проект работать внутри систем поставок газа в ЕС. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям Евросоюза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. «Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — сказал Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА «Новости». По его мнению, СП-2 не справится, в том числе, с декарбонизацией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в середине января текущего года сообщил, что члены Еврокомиссии не могут запретить строительство СП-2, так как это прежде всего частный проект. Он считает, что его запуск зависит только от решения регуляторов — немецкого и европейского. Именно они определят, может ли этот проект работать внутри систем поставок газа в ЕС.