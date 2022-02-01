В России заработало первое госприложение для онлайн-покупок

01 февраля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Приложение «Госключ» позволит совершать покупки на маркетплейсах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России начало работу первое государственное приложение для онлайн-покупок «Госключ». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Россияне с сегодняшнего дня могут дистанционно делать покупки на маркетплейсах с помощью приложения „Госключ“. В будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в „Госключе“ — чтобы повысить безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечить юридическую значимость совершаемых действий», — передает слова вице-премьера его пресс-служба. Отмечается, что приложение «Госключ» позволяет удостовериться, что продавец на маркетплейсе имеет подтвержденный профиль на портале «Госуслуг». Впервые приложение было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией было заключение договоров на оказание услуг мобильной связи. Вице-премьер также отметил, что «Госключ» является одним из инструментов реализации нового федерального проекта «Цифровые услуги и сервисы онлайн». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России начало работу первое государственное приложение для онлайн-покупок «Госключ». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Россияне с сегодняшнего дня могут дистанционно делать покупки на маркетплейсах с помощью приложения „Госключ“. В будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в „Госключе“ — чтобы повысить безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечить юридическую значимость совершаемых действий», — передает слова вице-премьера его пресс-служба. Отмечается, что приложение «Госключ» позволяет удостовериться, что продавец на маркетплейсе имеет подтвержденный профиль на портале «Госуслуг». Впервые приложение было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией было заключение договоров на оказание услуг мобильной связи. Вице-премьер также отметил, что «Госключ» является одним из инструментов реализации нового федерального проекта «Цифровые услуги и сервисы онлайн».