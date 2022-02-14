В Госдуме хотят ввести новую льготу для российских пенсионеров

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В ЛДПР предложили освободить пенсионеров от госпошлины при вступлении в наследство Фото:

В ЛДПР предлагают освободить российских пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Соответствующее предложение главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Василий Власов. По словам парламентария, размер пошлины может составлять существенную сумму для пенсионера.

«Предлагаем освободить пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее», — сказал Власов. Слова депутата передает telegram-канал ЛДПР.

Сейчас наследники первой очереди обязаны уплатить госпошлину 0,3% стоимости имущества. Уточняется, что некоторые категории граждан, например, несовершеннолетние, герои СССР и РФ, ветераны Великой Отечественной войны освобождены от этого требования. Однако пока такой льготы нет у пенсионеров, подчеркнули в ЛДПР.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский перечислил важные льготы для пенсионеров. В 2022 году эту категорию россиян освободят от уплаты налога на землю и имущество. Также для них сохранится послабление на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%.

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В ЛДПР предлагают освободить российских пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Соответствующее предложение главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Василий Власов. По словам парламентария, размер пошлины может составлять существенную сумму для пенсионера. «Предлагаем освободить пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее», — сказал Власов. Слова депутата передает telegram-канал ЛДПР. Сейчас наследники первой очереди обязаны уплатить госпошлину 0,3% стоимости имущества. Уточняется, что некоторые категории граждан, например, несовершеннолетние, герои СССР и РФ, ветераны Великой Отечественной войны освобождены от этого требования. Однако пока такой льготы нет у пенсионеров, подчеркнули в ЛДПР. Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский перечислил важные льготы для пенсионеров. В 2022 году эту категорию россиян освободят от уплаты налога на землю и имущество. Также для них сохранится послабление на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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