Пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в РФ

У пользователей Telegram возникли проблемы с получением сообщений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи мессенджера Telegram заявили о сбоях в работе сервиса. Информация опубликована на сайте Downdetector.

Количество сообщений о неполадках увеличилось в последние два часа. Поступило 2124 жалобы, сообщается на сайте Downdetector. Чаще всего у пользователей были проблемы с получением сообщений (47%). О проблемах при подключении сервера заявили 28%, о сбоях в работе приложения — 25%.

Ранее сбои в работе Telegram были 24 февраля. Тогда сбои были в основном при подключении сервера, на это пожаловались 40%. Основатель мессенджера Павел Дуров позже сообщал, что неполадки были связаны с большой нагрузкой в интернете на фоне ситуации на Украине.

Скриншот Downedector