Пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в РФ

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У пользователей Telegram возникли проблемы с получением сообщений Фото:

Пользователи мессенджера Telegram заявили о сбоях в работе сервиса. Информация опубликована на сайте Downdetector.

Количество сообщений о неполадках увеличилось в последние два часа. Поступило 2124 жалобы, сообщается на сайте Downdetector. Чаще всего у пользователей были проблемы с получением сообщений (47%). О проблемах при подключении сервера заявили 28%, о сбоях в работе приложения — 25%.

Ранее сбои в работе Telegram были 24 февраля. Тогда сбои были в основном при подключении сервера, на это пожаловались 40%. Основатель мессенджера Павел Дуров позже сообщал, что неполадки были связаны с большой нагрузкой в интернете на фоне ситуации на Украине.

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Пользователи мессенджера Telegram заявили о сбоях в работе сервиса. Информация опубликована на сайте Downdetector. Количество сообщений о неполадках увеличилось в последние два часа. Поступило 2124 жалобы, сообщается на сайте Downdetector. Чаще всего у пользователей были проблемы с получением сообщений (47%). О проблемах при подключении сервера заявили 28%, о сбоях в работе приложения — 25%. Ранее сбои в работе Telegram были 24 февраля. Тогда сбои были в основном при подключении сервера, на это пожаловались 40%. Основатель мессенджера Павел Дуров позже сообщал, что неполадки были связаны с большой нагрузкой в интернете на фоне ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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