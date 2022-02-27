27 февраля 2022

Глава Еврокомиссии: страны ЕС хотят принять Украину в Евросоюз

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина тесно сотрудничает с Евросоюзом Фото:

Со временем Украину хотят видеть в составе Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.

«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и Украина тесно сотрудничают во многих европейских процессах. Она подчеркнула, что на Украине разделяют ценности ЕС и разделяют принципы союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии его страны в Евросоюз. В НАТО раскрыли планы по вступлению Украины в альянс.

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Со временем Украину хотят видеть в составе Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews. «Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и Украина тесно сотрудничают во многих европейских процессах. Она подчеркнула, что на Украине разделяют ценности ЕС и разделяют принципы союза. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии его страны в Евросоюз. В НАТО раскрыли планы по вступлению Украины в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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