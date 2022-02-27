Глава Еврокомиссии: страны ЕС хотят принять Украину в Евросоюз 28 февраля 2022 в 05:25 Размер текста - 17 + По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина тесно сотрудничает с Евросоюзом Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Со временем Украину хотят видеть в составе Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews . «Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и Украина тесно сотрудничают во многих европейских процессах. Она подчеркнула, что на Украине разделяют ценности ЕС и разделяют принципы союза. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии его страны в Евросоюз. В НАТО раскрыли планы по вступлению Украины в альянс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Со временем Украину хотят видеть в составе Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews. «Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и Украина тесно сотрудничают во многих европейских процессах. Она подчеркнула, что на Украине разделяют ценности ЕС и разделяют принципы союза. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии его страны в Евросоюз. В НАТО раскрыли планы по вступлению Украины в альянс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям