Глава Еврокомиссии: страны ЕС хотят принять Украину в Евросоюз

Со временем Украину хотят видеть в составе Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.
«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и Украина тесно сотрудничают во многих европейских процессах. Она подчеркнула, что на Украине разделяют ценности ЕС и разделяют принципы союза.
Со временем Украину хотят видеть в составе Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews. «Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и Украина тесно сотрудничают во многих европейских процессах. Она подчеркнула, что на Украине разделяют ценности ЕС и разделяют принципы союза. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем о принятии его страны в Евросоюз. В НАТО раскрыли планы по вступлению Украины в альянс.