НХЛ приостановила отношения с Россией

08 марта 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Приостановка отношений НХЛ и КХЛ может повлиять на подписание контрактов с российскими спортсменами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Национальная хоккейная лига приостановила отношения с Континентальной хоккейной лигой РФ. Об этом сообщает издание Daily Faceoff. НХЛ временно прекратила действие Меморандума о взаимопонимании лиг и потребовала прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. «В понедельник НХЛ официально уведомила Континентальную хоккейную лигу России о том, что они приостановили действие своего Меморандума о взаимопонимании. НХЛ поручила своим командам «немедленно прекратить все отношения [прямые или косвенные] с КХЛ и клубами КХЛ [и с представителями обоих], а также с агентами игроков, которые базируются и продолжают вести бизнес в России», — пишет Daily Faceoff. Приостановка действия Меморандума приведет к тому, что команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ. При этом сама возможность сохраняется. Пока не ясно, как решение НХЛ повлияет на предстоящий драфт. По данным Daily Faceoff, канадские хоккейные клубы могут оказаться от подписания контрактов с российскими игроками. Одна из причин — проблема с оформлением виз. Ранее НХЛ прекратила рассматривать Россию как возможное место проведения матчей с участием клубов лиги. Кроме того, она приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта, передает Life. Также клуб «Вашингтон» усилил охрану капитана команды Александра Овечкина. Там сообщили, что на российского спортсмена ведется давление из США и РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из «Евровидения». После Европейский вещательный союз объявил, что в 2022 году артисты из РФ не примут участие в конкурсе. На территории РФ был отменен ряд крупных спортивных мероприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Национальная хоккейная лига приостановила отношения с Континентальной хоккейной лигой РФ. Об этом сообщает издание Daily Faceoff. НХЛ временно прекратила действие Меморандума о взаимопонимании лиг и потребовала прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. «В понедельник НХЛ официально уведомила Континентальную хоккейную лигу России о том, что они приостановили действие своего Меморандума о взаимопонимании. НХЛ поручила своим командам «немедленно прекратить все отношения [прямые или косвенные] с КХЛ и клубами КХЛ [и с представителями обоих], а также с агентами игроков, которые базируются и продолжают вести бизнес в России», — пишет Daily Faceoff. Приостановка действия Меморандума приведет к тому, что команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ. При этом сама возможность сохраняется. Пока не ясно, как решение НХЛ повлияет на предстоящий драфт. По данным Daily Faceoff, канадские хоккейные клубы могут оказаться от подписания контрактов с российскими игроками. Одна из причин — проблема с оформлением виз. Ранее НХЛ прекратила рассматривать Россию как возможное место проведения матчей с участием клубов лиги. Кроме того, она приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта, передает Life. Также клуб «Вашингтон» усилил охрану капитана команды Александра Овечкина. Там сообщили, что на российского спортсмена ведется давление из США и РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из «Евровидения». После Европейский вещательный союз объявил, что в 2022 году артисты из РФ не примут участие в конкурсе. На территории РФ был отменен ряд крупных спортивных мероприятий.