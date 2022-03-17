У чиновников остался день, чтобы скрыть от власти доходы

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У чиновников будут забирать деньги, если они не смогут доказать законность их происхождения Фото:

С сегодняшнего дня, 17 марта, вступает в силу закон, согласно которому средства со счетов госслужащих будут идти в федеральный бюджет, если они не смогут подтвердить их законность. Изымать деньги будут у всех, на кого распространяется антикоррупционное законодательство.

«Изымать в пользу государства будут средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о суммах свыше десяти тысяч рублей, законность происхождения которых невозможно подтвердить», — сообщает «Парламентская газета».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие их официальный доход за три последних года. В Совете Федерации также одобрили конфискацию имущества чиновников, которое было нажито коррупционным путем.

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С сегодняшнего дня, 17 марта, вступает в силу закон, согласно которому средства со счетов госслужащих будут идти в федеральный бюджет, если они не смогут подтвердить их законность. Изымать деньги будут у всех, на кого распространяется антикоррупционное законодательство. «Изымать в пользу государства будут средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о суммах свыше десяти тысяч рублей, законность происхождения которых невозможно подтвердить», — сообщает «Парламентская газета». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие их официальный доход за три последних года. В Совете Федерации также одобрили конфискацию имущества чиновников, которое было нажито коррупционным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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