У чиновников остался день, чтобы скрыть от власти доходы

17 марта 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

У чиновников будут забирать деньги, если они не смогут доказать законность их происхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С сегодняшнего дня, 17 марта, вступает в силу закон, согласно которому средства со счетов госслужащих будут идти в федеральный бюджет, если они не смогут подтвердить их законность. Изымать деньги будут у всех, на кого распространяется антикоррупционное законодательство. «Изымать в пользу государства будут средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о суммах свыше десяти тысяч рублей, законность происхождения которых невозможно подтвердить», — сообщает «Парламентская газета». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие их официальный доход за три последних года. В Совете Федерации также одобрили конфискацию имущества чиновников, которое было нажито коррупционным путем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С сегодняшнего дня, 17 марта, вступает в силу закон, согласно которому средства со счетов госслужащих будут идти в федеральный бюджет, если они не смогут подтвердить их законность. Изымать деньги будут у всех, на кого распространяется антикоррупционное законодательство. «Изымать в пользу государства будут средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о суммах свыше десяти тысяч рублей, законность происхождения которых невозможно подтвердить», — сообщает «Парламентская газета». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие их официальный доход за три последних года. В Совете Федерации также одобрили конфискацию имущества чиновников, которое было нажито коррупционным путем.