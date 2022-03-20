Росгвардия взяла в плен лидеров украинских националистов

20 марта 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы в ходе боя взяли в плен нескольких националистических лидеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Национальной гвардии России взяли в плен несколько лидеров националистических формирований и захватили важные документы во время проведения операции в городе Изюм в Харьковской области на Украине. «В ходе боя спецназовцы Росгварди смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — сообщается на сайте Росгвардии. Также росгвардейцы блокировали бандгруппы, приняв на себя основной удар боевиков, и нанесли серьезный урон живой силе и технике националистов. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Вооруженные Силы РФ в ходе спецоперации на Украине продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях страны. Так, накануне ВКС РФ ударом крылатых ракет «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Тем временем ракеты «Калибр», которые запустили из акватории Черного моря, нанесли удар по цеху Нежинского ремонтного завода, где стояла военная техника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военнослужащие Национальной гвардии России взяли в плен несколько лидеров националистических формирований и захватили важные документы во время проведения операции в городе Изюм в Харьковской области на Украине. «В ходе боя спецназовцы Росгварди смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — сообщается на сайте Росгвардии. Также росгвардейцы блокировали бандгруппы, приняв на себя основной удар боевиков, и нанесли серьезный урон живой силе и технике националистов. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Вооруженные Силы РФ в ходе спецоперации на Украине продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях страны. Так, накануне ВКС РФ ударом крылатых ракет «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Тем временем ракеты «Калибр», которые запустили из акватории Черного моря, нанесли удар по цеху Нежинского ремонтного завода, где стояла военная техника.