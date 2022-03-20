Россия отсрочила Беларуси дату погашения госкредитов на 5-6 лет

21 марта 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Москва отложила для Минска срок по погашению госкредитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва отложила для Минска срок погашения обязательств по госкредитам на пять—шесть лет. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. «Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», — сообщил Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1». Часть освобожденных в результате отсрочки средств будет направлена на улучшение взаимной торговли, особенно в период санкций, заявил Селиверстов. Он также отметил, что Россия и Беларусь не рассматривают возможность использования российского рубля в качестве единой валюты. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Москва отложила для Минска срок погашения обязательств по госкредитам на пять—шесть лет. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. «Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», — сообщил Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1». Часть освобожденных в результате отсрочки средств будет направлена на улучшение взаимной торговли, особенно в период санкций, заявил Селиверстов. Он также отметил, что Россия и Беларусь не рассматривают возможность использования российского рубля в качестве единой валюты. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами