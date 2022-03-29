Западные банки вынуждены сохранять своих «дочек» в России

30 марта 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, в России возможна регистрация новых иностранных банков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поручение президента РФ Владимира Путина перевести платежи за газ мотивирует западные банки оставить свои дочерние организации в России. Об этом сообщается в обзоре «ВТБ Капитала». «Покупка рублей через российские банки сократит вероятность дальнейшего распространения санкций на „неохваченные“ ими кредитные организации. Кроме того, для этих операций подойдут действующие в российской юрисдикции дочерние банки зарубежных финансовых учреждений», — ожидает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, передают «Известия». Эксперт считает, что это обстоятельство вынудит зарубежные банки сохранить свои дочерние компании в РФ. Финансист отметил, что в России возможна регистрация новых банков. Экономист сообщил, что самым логичным из всех способов приобретения импортерами рублей для оплаты российского газа является покупка нацвалюты в российских финансовых учреждениях. Для этого компаниям потребуется открыть валютные и рублевые счета в кредитных организациях РФ, не подпавших под санкции, а затем — конвертировать евро или доллары в рубли, покупая их у банка. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия не будет поставлять газ в ЕС при отказе платить рублями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поручение президента РФ Владимира Путина перевести платежи за газ мотивирует западные банки оставить свои дочерние организации в России. Об этом сообщается в обзоре «ВТБ Капитала». «Покупка рублей через российские банки сократит вероятность дальнейшего распространения санкций на „неохваченные“ ими кредитные организации. Кроме того, для этих операций подойдут действующие в российской юрисдикции дочерние банки зарубежных финансовых учреждений», — ожидает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, передают «Известия». Эксперт считает, что это обстоятельство вынудит зарубежные банки сохранить свои дочерние компании в РФ. Финансист отметил, что в России возможна регистрация новых банков. Экономист сообщил, что самым логичным из всех способов приобретения импортерами рублей для оплаты российского газа является покупка нацвалюты в российских финансовых учреждениях. Для этого компаниям потребуется открыть валютные и рублевые счета в кредитных организациях РФ, не подпавших под санкции, а затем — конвертировать евро или доллары в рубли, покупая их у банка. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия не будет поставлять газ в ЕС при отказе платить рублями.