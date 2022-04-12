Rete4: НАТО знает правду о Краматорске

12 апреля 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

СМИ: НАТО знает, кто стоит за трагедией в Краматорске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО известно, откуда была запушена ракета «Точка-У», ударившая по вокзалу в Краматорске. Такое заявление в эфире программы Quarta Repubblica общенационального телеканала Rete4 сделал итальянский журналист Тони Капуоццо. «НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета», — цитирует Капуоццо РИА «Новости». «Я видел, что цифры на ракетном двигателе, по мнению некоторых в сети, похоже, относятся к украинским складам, или во всяком случае эта ракета очень похожа на ту, которая попала в город Донецк», — приводит размышления журналиста издание. 8 апреля по железнодорожному вокзалу в Краматорске ВСУ был нанесен ракетный удар во время эвакуации местного населения. Глава ДНР сообщал о гибели 50 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против военнослужащих и командиров ракетной бригады ВСУ, пишет RT. Генпрокуратура Донецкой Народной Республики также возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ после массовой гибли мирных граждан. Агрессия ВСУ связана со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения и поражении объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

НАТО известно, откуда была запушена ракета «Точка-У», ударившая по вокзалу в Краматорске. Такое заявление в эфире программы Quarta Repubblica общенационального телеканала Rete4 сделал итальянский журналист Тони Капуоццо. «НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета», — цитирует Капуоццо РИА «Новости». «Я видел, что цифры на ракетном двигателе, по мнению некоторых в сети, похоже, относятся к украинским складам, или во всяком случае эта ракета очень похожа на ту, которая попала в город Донецк», — приводит размышления журналиста издание. 8 апреля по железнодорожному вокзалу в Краматорске ВСУ был нанесен ракетный удар во время эвакуации местного населения. Глава ДНР сообщал о гибели 50 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против военнослужащих и командиров ракетной бригады ВСУ, пишет RT. Генпрокуратура Донецкой Народной Республики также возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ после массовой гибли мирных граждан. Агрессия ВСУ связана со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения и поражении объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.