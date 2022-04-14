Кремль назвал условия, когда США откажутся от помощи Украине

В Кремле рассказали, что заставит США отказаться от военной помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США перестанут подогревать конфликт на Украине своими поставками вооружения, если они будут стремиться к миру и стабильности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU о том, что может заставить Соединенные Штаты отказаться от военной помощи Украине и не усугублять положение.

«[Это может быть] желание [США] способствовать установлению мира и стабильности на европейском континенте. И побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы Российской Федерацией», — заявил Песков.

В Пентагоне заявили, что линия деконфликтинга по Украине у России и США существует, но она до сих пор не использовалась. При этом Штаты приняли решение об отправке на Украину вооружения на 800 млн долларов.

Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целями является демилитаризация и денацификация. В ходе переговоров между РФ и Украиной, российская сторона, в частности, требует признания нейтрального статуса соседнего государства, признания статуса Крыма и Севастополя и независимости Донбасса.