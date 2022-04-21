Власти РФ направят деньги на выплаты пострадавшим от санкций

Выплаты будут направлены на зарплату работникам, находящимся под риском увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство труда и социальной защиты РФ компенсирует работодателям затраты на зарплату работникам, которым грозит сокращение. Так ведомство ответило на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Размер выплаты на одного сотрудничества будет рассчитываться из размера МРОТ, увеличенного на страховые взносы и районный коэффициент.

«В рамках мероприятия предусматривается компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, и материально-техническое обеспечение работ. Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент», — цитирует сообщение Минтруда РФ ТАСС.

По данным замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, в простое сейчас находятся примерно 98 тысяч сотрудников предприятий. Это в 2,5 раза больше, чем в начале марта.

Минтруд планирует проводить превентивную работу с гражданами, которые находятся под угрозой увольнения. Также будет организовано переобучение безработных и работников компаний. Гражданам с неполной занятостью ведомство предложит временное трудоустройство.

Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода. Министерству РФ предложили сделать исключение собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Кроме того, для премьер-министр Михаил Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела.

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