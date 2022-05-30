Следственный комитет РФ расследует теракт в Мелитополе

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Следственный комитет расследует взрыв машины в центре Мелитополя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ намерен расследовать взрыв машины в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане. По имеющимся сведениям, 30 мая 2022 года в центре города Мелитополя вблизи жилого дома в момент раздачи гуманитарной помощи произошел взрыв, организованный украинскими диверсантами», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации СК, в результате взрыва пострадали три человека, в том числе волонтеры, занимающиеся раздачей гуманитарной помощи. Двое раненых находятся в больнице. Утром 30 мая в центре Мелитополя произошел мощный взрыв. В Кремле выразили возмущение терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Следственный комитет РФ намерен расследовать взрыв машины в городе Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане. По имеющимся сведениям, 30 мая 2022 года в центре города Мелитополя вблизи жилого дома в момент раздачи гуманитарной помощи произошел взрыв, организованный украинскими диверсантами», — говорится в сообщении Следственного комитета. По информации СК, в результате взрыва пострадали три человека, в том числе волонтеры, занимающиеся раздачей гуманитарной помощи. Двое раненых находятся в больнице. Утром 30 мая в центре Мелитополя произошел мощный взрыв. В Кремле выразили возмущение терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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