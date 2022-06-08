Захарова ответила на слова Макрона об унижении России

08 июня 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Франция говорит об восстановлении, продолжая разрушать, отметила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала слова президента Франции Эммануэля Макрона об «унижении России» художественной фразой. Она подчеркнула, что не стоит унижать не только Россию, но и другие страны и народы. «А что касается того, что Россию нельзя унижать. Вы знаете, это очень художественная фраза. На мой взгляд, нельзя вообще никого унижать — не только Россию, не только Францию, нельзя унижать континенты, народы, отдельные страны. Нельзя каждого конкретного человека унижать», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». Официальный представитель МИД РФ также скептически отнеслась к заявлению Макрона о том, что необходимо задуматься о путях выхода из сложившейся на Украине ситуации. Захарова отметила, что Париж говорит о восстановлении, при этом «продолжая разрушать». По ее мнению, необходимо устранить первопричину проблемы, а не думать о том, как минимизировать ущерб. Ранее Макрон заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подобные слова унижают саму Францию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала слова президента Франции Эммануэля Макрона об «унижении России» художественной фразой. Она подчеркнула, что не стоит унижать не только Россию, но и другие страны и народы. «А что касается того, что Россию нельзя унижать. Вы знаете, это очень художественная фраза. На мой взгляд, нельзя вообще никого унижать — не только Россию, не только Францию, нельзя унижать континенты, народы, отдельные страны. Нельзя каждого конкретного человека унижать», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». Официальный представитель МИД РФ также скептически отнеслась к заявлению Макрона о том, что необходимо задуматься о путях выхода из сложившейся на Украине ситуации. Захарова отметила, что Париж говорит о восстановлении, при этом «продолжая разрушать». По ее мнению, необходимо устранить первопричину проблемы, а не думать о том, как минимизировать ущерб. Ранее Макрон заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подобные слова унижают саму Францию.