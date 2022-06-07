Противники Макрона поддержали его в споре с Киевом

Марин Ле Пен и Жак-Люк Меланшон поддержали Эммануэля Макрона в споре с Киевом Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

Противники президента Франции Эммануэля Макрона — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон — поддержали его в споре с властями Украины. Ранее тот заявил, что союзники не должны унижать Россию, чем вызвал недовольство Киева. Меланшон заявил, что украинцы не должны так разговаривать с Францией.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился, когда Макрон запретил унижать Россию. По его словам, подобные разговоры «могут только унизить Францию ??и любую другую страну, которая потребует этого».

«Украинцы не должны так с нами разговаривать, потому что Франция посылает оружие, присутствует и поддерживает украинский народ. Когда-нибудь, через 10 или 15 лет, Россия вернется за стол переговоров», — приводит слова Жак-Люка Меланшона Bloomberg.

Ле Пен также заявила, что Макрон прав, пытаясь найти средства, чтобы остановить конфликт на Украине. Она также удивилась, почему глава Украины Владимир Зеленский критикует президента Франции, если сам ранее выступал за дипломатическое решение вопроса.

При этом Ле Пен и Меланшон не являются сторонниками Макрона. Они были его соперниками в президентской гонке 2022 года. В ходе предвыборной кампании Ле Пен и Меланшон активно критиковали действующего президента Франции.

Ранее Макрон заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он заявил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. До этого Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам