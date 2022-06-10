Париж оправдался перед Западом за звонки Макрона Путину

10 июня 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что проговорил с Владимиром Путиным 100 часов Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Париж желает идти на уступки Москве и остается ключевым сторонником антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона. Общение с президентом РФ Владимиром Путиным происходит в рамках усилий по достижению мира на Украине, уточнил чиновник. «Нет никакого духа уступок по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину или России в том, что говорит президент. Когда он говорит с ним напрямую, это не компромисс, а то, как мы видим вещи», — приводит слова чиновника Reuters. Представитель Макрона заявил, что Париж остается одним из ключевых сторонников антироссийских санкций. Таким образом, сообщает агентство, чиновник попытался защитить президента Франции от нападок западных партнеров. До этого Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подобные слова унижают саму Францию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Париж желает идти на уступки Москве и остается ключевым сторонником антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона. Общение с президентом РФ Владимиром Путиным происходит в рамках усилий по достижению мира на Украине, уточнил чиновник. «Нет никакого духа уступок по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину или России в том, что говорит президент. Когда он говорит с ним напрямую, это не компромисс, а то, как мы видим вещи», — приводит слова чиновника Reuters. Представитель Макрона заявил, что Париж остается одним из ключевых сторонников антироссийских санкций. Таким образом, сообщает агентство, чиновник попытался защитить президента Франции от нападок западных партнеров. До этого Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Москвой и другими государствами. Заявление Макрона поддержали его соперники по президентской гонке — лидер ультраправой политической партии Марин Ле Пен и политик левого толка Жак-Люк Меланшон. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подобные слова унижают саму Францию.