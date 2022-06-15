США ввели санкции против членов «Русского имперского движения»

США ввели санкции против граждан России, Украины и Швеции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США внесли в санкционный список трех граждан из России, Украины и Швеции. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкции попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Жучковский и Шевчук, как утверждается, связаны с националистической организацией «Русское имперское движение».

В 2020 году Госдеп внес «Русское имперское движение» в список террористических организаций, напоминает RT. В США призвали Россию принять жесткие меры по борьбе с организацией, передает телеканал 360.