США ввели санкции против членов «Русского имперского движения»

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Презентация доклада Андрея Манойло
США ввели санкции против граждан России, Украины и Швеции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США внесли в санкционный список трех граждан из России, Украины и Швеции. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкции попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Жучковский и Шевчук, как утверждается, связаны с националистической организацией «Русское имперское движение».

В 2020 году Госдеп внес «Русское имперское движение» в список террористических организаций, напоминает RT. В США призвали Россию принять жесткие меры по борьбе с организацией, передает телеканал 360.

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США внесли в санкционный список трех граждан из России, Украины и Швеции. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Под санкции попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Жучковский и Шевчук, как утверждается, связаны с националистической организацией «Русское имперское движение». В 2020 году Госдеп внес «Русское имперское движение» в список террористических организаций, напоминает RT. В США призвали Россию принять жесткие меры по борьбе с организацией, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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