Психолог раскрыл причину проблем в личной жизни

21 июня 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Низкая самооценка может стать причиной проблем в личной жизни, говорит психолог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Проблемы в отношениях могут возникать по четырем причинам. В том числе, из-за травм прошлого. Об этом написал психолог Михаил Лабковский в своем telegram-канале «Метод Лабковского». «[Первая причина — это] проблемы в голове. У вас с собой не очень сложилась дружба, поэтому вы странно себя ведете в союзе. Например, вы у вас низкая самооценка, вы считаете, что вас вообще никто не может любить, и вечно проверяете на партнере свою теорию», — отмечает Михаил Лабковский. Также психолог утверждает, что сложности в личной жизни могут вызвать проблемы с родителями. Если в семье не было отца, то и выбор партнера падет на недоступных людей. «[Вы выбираете] женатых, тех, кто в отношениях не заинтересован, тех, кто физически живет в другой стране или обитает в интернете», — делится Лабковский. Если у партнеров разные взгляды на жизнь, их союз не может быть прочным и долгим, уверен психолог. «Вы считаете, что зарабатывать на все должен мужчина. А он считает, что расходы должны быть пополам», — уточняет эксперт. Последняя причина несчастливого союза — это отсутствие эмоциональной заинтересованности в отношениях. «Вместо того, чтобы просто осознать и признать этот факт, вы устраиваете скандалы, чтобы был „достойный“ повод уйти», — пишет Лабковский. По мнению психолога, необходимо смириться с тем, что любовь ушла, и не оставаться в таких отношениях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Проблемы в отношениях могут возникать по четырем причинам. В том числе, из-за травм прошлого. Об этом написал психолог Михаил Лабковский в своем telegram-канале «Метод Лабковского». «[Первая причина — это] проблемы в голове. У вас с собой не очень сложилась дружба, поэтому вы странно себя ведете в союзе. Например, вы у вас низкая самооценка, вы считаете, что вас вообще никто не может любить, и вечно проверяете на партнере свою теорию», — отмечает Михаил Лабковский. Также психолог утверждает, что сложности в личной жизни могут вызвать проблемы с родителями. Если в семье не было отца, то и выбор партнера падет на недоступных людей. «[Вы выбираете] женатых, тех, кто в отношениях не заинтересован, тех, кто физически живет в другой стране или обитает в интернете», — делится Лабковский. Если у партнеров разные взгляды на жизнь, их союз не может быть прочным и долгим, уверен психолог. «Вы считаете, что зарабатывать на все должен мужчина. А он считает, что расходы должны быть пополам», — уточняет эксперт. Последняя причина несчастливого союза — это отсутствие эмоциональной заинтересованности в отношениях. «Вместо того, чтобы просто осознать и признать этот факт, вы устраиваете скандалы, чтобы был „достойный“ повод уйти», — пишет Лабковский. По мнению психолога, необходимо смириться с тем, что любовь ушла, и не оставаться в таких отношениях.