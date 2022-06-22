Мандат Рашкина достался жене Удальцова

Место лишенного депутатского мандата коммуниста Валерия Рашкина займет советник главы КПРФ Геннадия Зюганова по вопросам интернационального сотрудничества Анастасия Удальцова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией КПРФ Удальцовой Анастасии Олеговне», — приводят РИА «Новости» текст постановления КПРФ.
Анастасия Удальцова — супруга координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Он также известен как лидер движения «Авангард красной молодежи» (АКМ) и координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета». Был осужден за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и провел в колонии в Тамбовской области 4,5 года.
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