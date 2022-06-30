В Германии защитят русских жителей от нападок и изоляции

В бундестаге задумались о прекращении дискриминации русских Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Германии начала работу некоммерческая организация по проблемам дискриминации россиян, проживающих на территории страны. По словам соучредителя новой НКО, депутата бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, ее цель — оказание юридической помощи пострадавшим от необоснованных нападок русскоговорящим жителям страны.

«Было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии. Оказывала им всеобъемлющую поддержку», — приводит слова Шмидта РИА «Новости»

Сам немецкий депутат, по его словам, стал заместителем организации. Своей целью он видит поддержание связей с российской общественностью, а также оказание правовой поддержки россиянам, в том числе, с помощью привлечения собственных адвокатов.

О своем желании создать организацию для защиты русского населения ФРГ от нападок Шмидт заявлял 24 июня. По его словам, в современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку.

Ранее об ужасном уровне русофобии в Германии заявляли немецкие СМИ. Так, по информации газеты Junge Welt, в стране фактически ведется неприкрытая травля России.

Многие россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей после начала спецоперации РФ на Украине. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в США и Европе обвинили всех россиян в начале СВО.