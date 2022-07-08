Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Премьер Эстонии Кая Каллас уходит с поста Фото:

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает издание Delfi.

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — приводит Delfi заявление Каллас. По ее словам, члены партии Isamaa («Отечество») намерены как можно быстрее сформировать новое правительство.

Это не первая большая отставка в европейской политике за последние дни. 7 июля со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он будет исполнять обязанности премьера до момента, пока Консервативная партия выберет нового лидера. Уход Джонсона связан с многочисленными скандалами в партии.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает издание Delfi. «Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — приводит Delfi заявление Каллас. По ее словам, члены партии Isamaa («Отечество») намерены как можно быстрее сформировать новое правительство. Это не первая большая отставка в европейской политике за последние дни. 7 июля со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он будет исполнять обязанности премьера до момента, пока Консервативная партия выберет нового лидера. Уход Джонсона связан с многочисленными скандалами в партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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