Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает издание Delfi.
«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — приводит Delfi заявление Каллас. По ее словам, члены партии Isamaa («Отечество») намерены как можно быстрее сформировать новое правительство.
Это не первая большая отставка в европейской политике за последние дни. 7 июля со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он будет исполнять обязанности премьера до момента, пока Консервативная партия выберет нового лидера. Уход Джонсона связан с многочисленными скандалами в партии.
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