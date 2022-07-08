Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

08 июля 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Премьер Эстонии Кая Каллас уходит с поста Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает издание Delfi. «Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — приводит Delfi заявление Каллас. По ее словам, члены партии Isamaa («Отечество») намерены как можно быстрее сформировать новое правительство. Это не первая большая отставка в европейской политике за последние дни. 7 июля со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он будет исполнять обязанности премьера до момента, пока Консервативная партия выберет нового лидера. Уход Джонсона связан с многочисленными скандалами в партии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает издание Delfi. «Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — приводит Delfi заявление Каллас. По ее словам, члены партии Isamaa («Отечество») намерены как можно быстрее сформировать новое правительство. Это не первая большая отставка в европейской политике за последние дни. 7 июля со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он будет исполнять обязанности премьера до момента, пока Консервативная партия выберет нового лидера. Уход Джонсона связан с многочисленными скандалами в партии.