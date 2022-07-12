Полянский констатировал, что РФ «обезоружила» Запад из-за Украины

12 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине «обезоружило» Запад, заявил Дмитрий Полянский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заседание СБ ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, так как факты, приведенные российской стороной были убедительными. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине в общем-то сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе и с помощью видеоматериалов, и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Полянский отметил, что целью созыва заседания СБ ООН было стремление показать миру нынешнее состояния нацизма на Украине. Там объяснили, откуда он взялся, подчеркнул политик. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.

Заседание СБ ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, так как факты, приведенные российской стороной были убедительными. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине в общем-то сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе и с помощью видеоматериалов, и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Полянский отметил, что целью созыва заседания СБ ООН было стремление показать миру нынешнее состояния нацизма на Украине. Там объяснили, откуда он взялся, подчеркнул политик. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.