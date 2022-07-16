РИА «Новости»: над Луганском сработала ПВО

Над Луганском сработала система ПВО (противовоздушной обороны) для перехвата воздушных целей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
«Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. По его словам, на земле пока нет признаков разрушений и падения обломков.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Народной милиции Луганска сообщили, что украинские националисты ударили по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!