16 июля 2022

РИА «Новости»: над Луганском сработала ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Над Луганском выпустили шесть ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Луганском сработала система ПВО (противовоздушной обороны) для перехвата воздушных целей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

«Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. По его словам, на земле пока нет признаков разрушений и падения обломков.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Народной милиции Луганска сообщили, что украинские националисты ударили по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.

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Над Луганском сработала система ПВО (противовоздушной обороны) для перехвата воздушных целей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. «Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. По его словам, на земле пока нет признаков разрушений и падения обломков. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее в Народной милиции Луганска сообщили, что украинские националисты ударили по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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