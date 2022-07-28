Инфекционист: как отличить «Омикрон» от кишечных болезней

28 июля 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Достоверно определить «Омикрон» можно только с помощью ПЦР-тестирования, напомнил врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм вируса коронавируса «Омикрон», в отличие кишечной вирусной инфекции, сопровождается болью в горле и кашлем. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков. «Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция. Если вместе со всем этим будет боль в горле, кашель и чихание, то это, вероятнее всего, будет омикрон-штамм коронавируса», — объяснил Тимаков в эфире радио Sputnik. Однако определить COVID-19 по симптомам можно лишь условно. Точный результат определит только ПЦР-тестирование, объяснил инфекционист. «Сдавать ПЦР-тест надо оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали», — подчеркнул Тимаков. Новый штамм коронавируса «Омикрон» ускорил рост числа заболевших COVID-19, в ВОЗ допускают, что этот всплеск может спровоцировать новую волну заболеваемости. Иммунолог Николай Крючков назвал начавшийся подъем заболеваемости коронавирусом в России мини-волной, поскольку, по его мнению, она не достигнет тех значений, которые наблюдались зимой.

Штамм вируса коронавируса «Омикрон», в отличие кишечной вирусной инфекции, сопровождается болью в горле и кашлем. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков. «Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция. Если вместе со всем этим будет боль в горле, кашель и чихание, то это, вероятнее всего, будет омикрон-штамм коронавируса», — объяснил Тимаков в эфире радио Sputnik. Однако определить COVID-19 по симптомам можно лишь условно. Точный результат определит только ПЦР-тестирование, объяснил инфекционист. «Сдавать ПЦР-тест надо оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали», — подчеркнул Тимаков. Новый штамм коронавируса «Омикрон» ускорил рост числа заболевших COVID-19, в ВОЗ допускают, что этот всплеск может спровоцировать новую волну заболеваемости. Иммунолог Николай Крючков назвал начавшийся подъем заболеваемости коронавирусом в России мини-волной, поскольку, по его мнению, она не достигнет тех значений, которые наблюдались зимой.