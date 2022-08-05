ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. По информации силовиков, его готовил сторонник националистического формирования «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель. Гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации „Правый сектор“», — передает РИА «Новости» данные ФСБ.

29 июля сотрудники ФСБ задержали трех боевиков «Правого сектора». Они готовили массовый теракт в Липецке. По данным силовиков, все задержанные прибыли в Россию из Украины.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России