ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. По информации силовиков, его готовил сторонник националистического формирования «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель. Гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации „Правый сектор“», — передает РИА «Новости» данные ФСБ.

29 июля сотрудники ФСБ задержали трех боевиков «Правого сектора». Они готовили массовый теракт в Липецке. По данным силовиков, все задержанные прибыли в Россию из Украины.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. По информации силовиков, его готовил сторонник националистического формирования «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация). «В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель. Гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации „Правый сектор“», — передает РИА «Новости» данные ФСБ. 29 июля сотрудники ФСБ задержали трех боевиков «Правого сектора». Они готовили массовый теракт в Липецке. По данным силовиков, все задержанные прибыли в Россию из Украины. * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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