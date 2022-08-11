Российские хакеры взломали сайт Сейма Латвии

Российские хакеры группировки Killnet взломали сайт Сейма Латвии. Об этом сообщили сами хакеры.
Хакеры Killnet опубликовали скриншот сайта Сейма Латвии, на котором указано «не удается получить доступ к сайту». Об этом сообщается в telegram-канале «We are Killnet».
Ранее Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма, передает сайт MK.RU. Так страна отреагировала на проведение спецоперации РФ на Украине. Ранее Латвия запретила выдавать россиянам визы, а также разорвала сотрудничество с РФ в сфере экономики и культуры.
telegram-канал Killnet
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Российские хакеры группировки Killnet взломали сайт Сейма Латвии. Об этом сообщили сами хакеры. Хакеры Killnet опубликовали скриншот сайта Сейма Латвии, на котором указано «не удается получить доступ к сайту». Об этом сообщается в telegram-канале «We are Killnet». Ранее Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма, передает сайт MK.RU. Так страна отреагировала на проведение спецоперации РФ на Украине. Ранее Латвия запретила выдавать россиянам визы, а также разорвала сотрудничество с РФ в сфере экономики и культуры.