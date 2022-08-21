Европейцы в бешенстве из-за призыва ЕК экономить электроэнергию. «Преступники!»

21 августа 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Жители Европы оставили много гневных комментариев под советами ЕК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Пользователи иностранных соцсетей ответили на призывы Еврокомиссии понижать отопление дома для экономии энергоресурсов. Одни посмеялись над предложением, других оно взбесило. «Вместе мы экономим энергию для безопасной зимы. Сумма небольших ежедневных изменений и простых действий может оказать большое влияние. Например, снижение температуры отопления дома всего на один градус может сэкономить количество газа, эквивалентное годовому спросу Австрии», — сообщили представители Еврокомиссии на официальной странице в одной из социальных сетей. Жители Евросоюза бунтуют из-за рекомендаций Еврокомиссии и припоминают, как страны ЕС посылали оружие на Украину, чтобы затянуть конфликт с Россией скриншот из социальных сетей Некоторые открыто оскорбляют представителей ЕК скриншот из социальных сетей Другие грозятся отправить советчиков в Сибирь. Только возникает вопрос, нужны ли они сибирякам скриншот из социальных сетей Комментарии все гневливее и гневливее скриншот из социальных сетей Однако часть граждан пытается совладать с эмоциями и приводить аргументы скриншот из социальных сетей Кое-кто начал что-то подозревать скриншот из социальных сетей Чехи посылают Еврокомиссии картинки вместо тысячи слов скриншот из социальных сетей Властям припомнили невыполненные обещания скриншот из социальных сетей Немцы злорадствуют скриншот из социальных сетей Газовый кризис начался в Европе после введения антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Иностранные СМИ пишут, что у Германии осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Все проблемы возникли из-за шестого пакета санкций, который Евросоюз принял единогласно. В документе говорилось о полном либо частичном прекращении импорта энергоресурсов из России, в итоге цены на нефть и газ во всем мире выросли.

Пользователи иностранных соцсетей ответили на призывы Еврокомиссии понижать отопление дома для экономии энергоресурсов. Одни посмеялись над предложением, других оно взбесило. «Вместе мы экономим энергию для безопасной зимы. Сумма небольших ежедневных изменений и простых действий может оказать большое влияние. Например, снижение температуры отопления дома всего на один градус может сэкономить количество газа, эквивалентное годовому спросу Австрии», — сообщили представители Еврокомиссии на официальной странице в одной из социальных сетей. Газовый кризис начался в Европе после введения антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Иностранные СМИ пишут, что у Германии осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Все проблемы возникли из-за шестого пакета санкций, который Евросоюз принял единогласно. В документе говорилось о полном либо частичном прекращении импорта энергоресурсов из России, в итоге цены на нефть и газ во всем мире выросли.