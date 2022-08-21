Европейцы в бешенстве из-за призыва ЕК экономить электроэнергию. «Преступники!»

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Жители Европы оставили много гневных комментариев под советами ЕК Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Пользователи иностранных соцсетей ответили на призывы Еврокомиссии понижать отопление дома для экономии энергоресурсов. Одни посмеялись над предложением, других оно взбесило.

«Вместе мы экономим энергию для безопасной зимы. Сумма небольших ежедневных изменений и простых действий может оказать большое влияние. Например, снижение температуры отопления дома всего на один градус может сэкономить количество газа, эквивалентное годовому спросу Австрии», — сообщили представители Еврокомиссии на официальной странице в одной из социальных сетей.

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Газовый кризис начался в Европе после введения антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Иностранные СМИ пишут, что у Германии осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Все проблемы возникли из-за шестого пакета санкций, который Евросоюз принял единогласно. В документе говорилось о полном либо частичном прекращении импорта энергоресурсов из России, в итоге цены на нефть и газ во всем мире выросли.

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Пользователи иностранных соцсетей ответили на призывы Еврокомиссии понижать отопление дома для экономии энергоресурсов. Одни посмеялись над предложением, других оно взбесило. «Вместе мы экономим энергию для безопасной зимы. Сумма небольших ежедневных изменений и простых действий может оказать большое влияние. Например, снижение температуры отопления дома всего на один градус может сэкономить количество газа, эквивалентное годовому спросу Австрии», — сообщили представители Еврокомиссии на официальной странице в одной из социальных сетей. Газовый кризис начался в Европе после введения антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Иностранные СМИ пишут, что у Германии осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Все проблемы возникли из-за шестого пакета санкций, который Евросоюз принял единогласно. В документе говорилось о полном либо частичном прекращении импорта энергоресурсов из России, в итоге цены на нефть и газ во всем мире выросли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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