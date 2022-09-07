В сеть слили видеозапись разговора Макрона и Зеленского 24 февраля

Запись разговора Макрона и Зеленского 24 февраля опубликовали в сеть

08 сентября 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уговаривал Эммануэля Макрона создать антироссийскую коалицию Фото: wikimedia.org новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В интернете опубликовали видео разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского 24 февраля. На нем украинский лидер призывает создать антироссийскую коалицию, сообщая о начале спецоперации. «Очень важно, чтобы вы поговорили с [президентом России Владимиром] Путиным. Также нужно создать антивоенную коалицию против России. Мы уверены, что лидеры европейских стран и [президент США Джо] Байден к ней присоединятся», — сказал Владимир Зеленский Эммануэлю Макрону на кадрах, опубликованных в социальных сетях. Также украинский лидер заявлял, что боевые действия будут кардинально отличаться от событий 2014 года, ведь они будут проходить везде: в Киеве, Одессе и Белоруссии. «Все гораздо серьезнее», — уверял Макрона Зеленский. Ранее Макрон «слил» разговор с Путиным, допустив его публикацию в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобное действие Парижа является нарушением конфиденциальности переговоров лидеров государств, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Францию в нарушении дипломатической этики, дополняет MK.RU . Издание Die Welt опубликовало слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые он говорил Путину перед началом спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Макрон и Шольц простые «пацаны», которые пытаются «пиариться», сливая разговоры с Путины, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В интернете опубликовали видео разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского 24 февраля. На нем украинский лидер призывает создать антироссийскую коалицию, сообщая о начале спецоперации. «Очень важно, чтобы вы поговорили с [президентом России Владимиром] Путиным. Также нужно создать антивоенную коалицию против России. Мы уверены, что лидеры европейских стран и [президент США Джо] Байден к ней присоединятся», — сказал Владимир Зеленский Эммануэлю Макрону на кадрах, опубликованных в социальных сетях. Также украинский лидер заявлял, что боевые действия будут кардинально отличаться от событий 2014 года, ведь они будут проходить везде: в Киеве, Одессе и Белоруссии. «Все гораздо серьезнее», — уверял Макрона Зеленский. Ранее Макрон «слил» разговор с Путиным, допустив его публикацию в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобное действие Парижа является нарушением конфиденциальности переговоров лидеров государств, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Францию в нарушении дипломатической этики, дополняет MK.RU. Издание Die Welt опубликовало слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые он говорил Путину перед началом спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Макрон и Шольц простые «пацаны», которые пытаются «пиариться», сливая разговоры с Путины, сообщает телеканал 360.