Снайпер из «Пятнашки» встретил любовь во время спецоперации

Снайпер «Хан» познакомился со своей невестой в Tik Tok Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снайпер-разведчик, боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Хан», который участвует в спецоперации на Украине, встретил свою любовь — девушку из Великобритании. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«В TikTok <…> девушка обратила внимание на мой обычный клип. Но был один нюанс, что эта девочка с Англии. Она русская, латвийка, живет в Англии очень давно. <…> И мне было очень тяжело понять, когда мы встретимся», — рассказал он в беседе с корреспондентом.

Вторую половинку и будущую супругу «Хана» зовут Наринэ. Она также поделилась своими впечатлениями от знакомства со своим суженным. «Он был там [на видео в Tik Tok] в форме, позади него был его же портрет и были надписи, которые примерно гласили: «Чей потеряшка? Кто увидит в Донецке, обнимите, заберите». И ради юмора я решила написать комментарий, мол: «Заверните меня, пожалуйста», — поделилась девушка.

Она призналась, что не ожидала увидеть ответ на свой комментарий, так как понимала, что «ребята [в ходе СВО] не фантиками играют». Но в итоге у пары начало складываться общение и в какой-nо момент Наринэ вдруг осознала, что не упустит его.

«[В какой-то момент] она сказала, что мы все поборем, все преодолеем. Наверное, это любовь», — подытожил снайпер из «Пятнашки». Кроме того, у Наринэ есть дочь. Но «Хан» уже искренне полюбил ее и девочка даже называет его папой. «Даже дочь, которая является не моей, при своем отце назвала меня папой. И для меня это было очень трогательно и приятно», — рассказал снайпер.

В итоге ради «Хана» девушка решила переехать в Россию вместе со своей дочкой. После переезда пара намерена пожениться.

Ранее URA.RU писало о том, как снайпер из «Пятнашки» двое суток перестреливался с литовскими наемницами. Это событие, которое ему больше всего запомнилось из профессиональной практики.

В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.