РФ не планирует вводить военное положение, ВСУ обстреляли Херсон: главное к вечеру 26 сентября

РФ не планирует вводить военное положение, ВСУ обстреляли Херсон: главное о спецоперации к вечеру 26 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
ВСУ вновь обстреляли центр Херсона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти не рассматривают возможность введения военного положения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по причалу гражданской переправы в центре Херсона, есть пострадавшие и погибший. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 сентября.

  • В России пока не рассматривается введение военного положения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах властей.
  • В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
  • В Кремле признали нарушения на местах при исполнении указа президента РФ о проведении частичной мобилизации. Однако губернаторы активно работают для исправления ситуации, отметил Песков.
  • Активисты движения Общероссийский народный фронт открыли центры содействия людям, ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. По информации URA.RU, сотрудники региональных отделений ОНФ уже начали получать звонки от жителей.
  • В условиях частичной мобилизации в России не предусматривается ограничение на передвижение граждан. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает «Пятый канал».

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации граждан.

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Российские власти не рассматривают возможность введения военного положения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по причалу гражданской переправы в центре Херсона, есть пострадавшие и погибший. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 сентября. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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