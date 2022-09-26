РФ не планирует вводить военное положение, ВСУ обстреляли Херсон: главное к вечеру 26 сентября

ВСУ вновь обстреляли центр Херсона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские власти не рассматривают возможность введения военного положения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по причалу гражданской переправы в центре Херсона, есть пострадавшие и погибший. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 26 сентября.
- В России пока не рассматривается введение военного положения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах властей.
- В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы через Днепр в центре Херсона погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
- В Кремле признали нарушения на местах при исполнении указа президента РФ о проведении частичной мобилизации. Однако губернаторы активно работают для исправления ситуации, отметил Песков.
- Активисты движения Общероссийский народный фронт открыли центры содействия людям, ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. По информации URA.RU, сотрудники региональных отделений ОНФ уже начали получать звонки от жителей.
- В условиях частичной мобилизации в России не предусматривается ограничение на передвижение граждан. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает «Пятый канал».
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации граждан.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!