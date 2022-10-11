Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

11 октября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

По указу Путина продовольственное эмбарго вводится до 31 декабря 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия продлевает на 2023 год продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 года у ответ на западные санкции против РФ. Это следует из указа, подписанного президентов РФ Владимиром Путиным. «В целях защиты национальных интересов РФ постановляю. Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации. Страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 года после проведения референдума о присоединении к РФ полуострова Крым. В ответ на это Россия ввела ответные санкции, которые, в том числе включали продовольственное эмбарго, действующее до сих пор.

Россия продлевает на 2023 год продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 года у ответ на западные санкции против РФ. Это следует из указа, подписанного президентов РФ Владимиром Путиным. «В целях защиты национальных интересов РФ постановляю. Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации. Страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 года после проведения референдума о присоединении к РФ полуострова Крым. В ответ на это Россия ввела ответные санкции, которые, в том числе включали продовольственное эмбарго, действующее до сих пор.