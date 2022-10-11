Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Россия продлевает на 2023 год продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 года у ответ на западные санкции против РФ. Это следует из указа, подписанного президентов РФ Владимиром Путиным.
«В целях защиты национальных интересов РФ постановляю. Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 года после проведения референдума о присоединении к РФ полуострова Крым. В ответ на это Россия ввела ответные санкции, которые, в том числе включали продовольственное эмбарго, действующее до сих пор.
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Россия продлевает на 2023 год продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 года у ответ на западные санкции против РФ. Это следует из указа, подписанного президентов РФ Владимиром Путиным. «В целях защиты национальных интересов РФ постановляю. Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации. Страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 года после проведения референдума о присоединении к РФ полуострова Крым. В ответ на это Россия ввела ответные санкции, которые, в том числе включали продовольственное эмбарго, действующее до сих пор.