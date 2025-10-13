13 октября 2025

Один человек погиб, трое пострадали в результате атак ВСУ в Донецке

Спецоперация РФ на Украине

Один мирный житель погиб, еще трое пострадали, среди них двое сотрудников МЧС России, в результате атак со стороны украинских вооруженных формирований 13 октября в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном telegram-канале.

«Один человек погиб, еще три мирных жителя Республики, в том числе два сотрудника МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — сообщил глава ДНР. Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки 46-летний мужчина был ранен после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. 

В населенном пункте Лозовое, входящем в состав Дебальцевского городского округа, произошла детонация взрывоопасного объекта. В результате погиб 64-летний мужчина. Двое российских саперов получили ранения разной степени тяжести во время разминирования линии электропередачи.

В ведомстве пояснили, что всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки поврежден автобус городского маршрута №2 в Никитовском районе Горловки. 

