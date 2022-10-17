Юрист Журавлев рассказал о перспективах уехавших из России IT-специалистов

Юрист Журавлев: уехавшим IT-специалистам не удастся сохранить рабочие места в России

17 октября 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

По словам Журавлева, компании массово сокращают условия для возможности удаленной работы сотрудников IT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Специалисты IT-сферы, уехавшие из России после начала спецоперации на Украине и в попытке избежать мобилизации, не смогут сохранить за собой рабочие места, работая удаленно из других стран. Особенно это касается сотрудников крупных компаний, таких как «Мегафон», «Билайн», банк «Открытие», заявил URA.RU председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «Судя по всему — [работать удаленно айтишникам] так не получается. „Мегафон“ уже официально сказал, что удаленная работа возможна только на территории России, „Билайн“ — по данным источников — планирует завершить релокацию специалистов обратно в Россию до конца года и постепенно отключает сотрудников от внутренних систем. „Открытие“ решило вообще не церемониться и дать всем уехавшим 24 часа на возвращение домой», — поделился Журавлев с URA.RU. Эксперт выделил две главные возможные причины таких условий компаний. Первая — опасения работодателей насчет безопасности критически важной для компании инфраструктуры, доступ к которой зачастую имеют сотрудники IT. Вторая причина, по мнению Журавлева, заключается в разрушении семантических связей внутри компании спустя некоторое время работы в разных часовых поясах. Ранее государство вводило множество льгот для сотрудников сферы IT с целью развития компаний. Так, были приняты три пакета мер поддержки, а также усилены инвестиции в профильное образование. Одной из важных льгот является предоставление IT-специалистам до достижения ими возраста 27 лет отсрочки от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях, сообщает LIFE.ru . После объявления частичной мобилизации Минцифры расширило список специальностей работников IТ-сферы, которым предоставляется отсрочка. Под эти критерии подходят представители 195 специальностей IТ и связи.

Специалисты IT-сферы, уехавшие из России после начала спецоперации на Украине и в попытке избежать мобилизации, не смогут сохранить за собой рабочие места, работая удаленно из других стран. Особенно это касается сотрудников крупных компаний, таких как «Мегафон», «Билайн», банк «Открытие», заявил URA.RU председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «Судя по всему — [работать удаленно айтишникам] так не получается. „Мегафон“ уже официально сказал, что удаленная работа возможна только на территории России, „Билайн“ — по данным источников — планирует завершить релокацию специалистов обратно в Россию до конца года и постепенно отключает сотрудников от внутренних систем. „Открытие“ решило вообще не церемониться и дать всем уехавшим 24 часа на возвращение домой», — поделился Журавлев с URA.RU. Эксперт выделил две главные возможные причины таких условий компаний. Первая — опасения работодателей насчет безопасности критически важной для компании инфраструктуры, доступ к которой зачастую имеют сотрудники IT. Вторая причина, по мнению Журавлева, заключается в разрушении семантических связей внутри компании спустя некоторое время работы в разных часовых поясах. Ранее государство вводило множество льгот для сотрудников сферы IT с целью развития компаний. Так, были приняты три пакета мер поддержки, а также усилены инвестиции в профильное образование. Одной из важных льгот является предоставление IT-специалистам до достижения ими возраста 27 лет отсрочки от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях, сообщает LIFE.ru. После объявления частичной мобилизации Минцифры расширило список специальностей работников IТ-сферы, которым предоставляется отсрочка. Под эти критерии подходят представители 195 специальностей IТ и связи.