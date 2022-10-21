21 октября 2022

Россия обратилась в ООН из-за Каховской ГЭС

Небензя: РФ призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, оон
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС Фото:

Россия призвала СБ ООН не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — заявил Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. По его словам, это может привести к гибели тысяч людей.

Ранее сообщалось, что украинское командование вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов на это у них нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Россия призвала СБ ООН не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — заявил Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. По его словам, это может привести к гибели тысяч людей. Ранее сообщалось, что украинское командование вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов на это у них нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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