Россия обратилась в ООН из-за Каховской ГЭС

Небензя: РФ призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС

22 октября 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС Фото: Официальный сайт президента Украины Россия призвала СБ ООН не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — заявил Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. По его словам, это может привести к гибели тысяч людей. Ранее сообщалось, что украинское командование вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов на это у них нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Россия призвала СБ ООН не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — заявил Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. По его словам, это может привести к гибели тысяч людей. Ранее сообщалось, что украинское командование вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской ГЭС, но никаких реальных шансов на это у них нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.