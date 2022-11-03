Украина поставила невыполнимый ультиматум для окончания конфликта с РФ

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Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, военные, солдаты, войска, стоп контроль, флаг россии, stop control, вежливые люди
Украина ставит невыполнимые условия для завершения конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «приемлемым финалом для Украины» является выход России с территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожья и Крыма. Об этом он рассказал в интервью.

«Для начала — надо убрать Россию из Украины. У нас есть еще много элементов, которые мы постараемся реализовать. Но приемлемый финал — выход России с аннексированных территорий Украины», — приводит слова Кулебы издание Cadena SER.

Это условие является невозможным. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что присоединенные территории теперь с Россией навсегда. А воссоединение Крыма с Россией было встречено фразами «возвращение в родную гавань».

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «приемлемым финалом для Украины» является выход России с территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожья и Крыма. Об этом он рассказал в интервью. «Для начала — надо убрать Россию из Украины. У нас есть еще много элементов, которые мы постараемся реализовать. Но приемлемый финал — выход России с аннексированных территорий Украины», — приводит слова Кулебы издание Cadena SER. Это условие является невозможным. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что присоединенные территории теперь с Россией навсегда. А воссоединение Крыма с Россией было встречено фразами «возвращение в родную гавань».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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