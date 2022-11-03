Украина поставила невыполнимый ультиматум для окончания конфликта с РФ

03 ноября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Украина ставит невыполнимые условия для завершения конфликта Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «приемлемым финалом для Украины» является выход России с территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожья и Крыма. Об этом он рассказал в интервью. «Для начала — надо убрать Россию из Украины. У нас есть еще много элементов, которые мы постараемся реализовать. Но приемлемый финал — выход России с аннексированных территорий Украины», — приводит слова Кулебы издание Cadena SER. Это условие является невозможным. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что присоединенные территории теперь с Россией навсегда. А воссоединение Крыма с Россией было встречено фразами «возвращение в родную гавань».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «приемлемым финалом для Украины» является выход России с территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожья и Крыма. Об этом он рассказал в интервью. «Для начала — надо убрать Россию из Украины. У нас есть еще много элементов, которые мы постараемся реализовать. Но приемлемый финал — выход России с аннексированных территорий Украины», — приводит слова Кулебы издание Cadena SER. Это условие является невозможным. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что присоединенные территории теперь с Россией навсегда. А воссоединение Крыма с Россией было встречено фразами «возвращение в родную гавань».