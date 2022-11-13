Экс-офицер Беннет: демократы США отмывали деньги с помощью Украины

Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине. С таким заявлением выступил бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
«Десятки миллиардов долларов — „помощь“ Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина ее на самом деле не использовала. Она инвестировала эти деньги в FTX. И теперь выясняется, что деньги этой компании исчезли», — цитирует слова Скотта Беннетта «Известия».
По мнению бывшего офицера армии США, американские дипломаты отправляли деньги в Украину, а после требовали, чтобы их перевели в криптобиржу. Скотт Беннетт считает, что это делалось, чтобы избежать финансовой отчетности FTX.
США помогают Киеву финансово и регулярно поставляют оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В конце октября Вашингтон решил направить Украине очередную военную помощь на сумму 275 миллионов долларов.
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Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине. С таким заявлением выступил бывший офицер армии США Скотт Беннетт. «Десятки миллиардов долларов — „помощь“ Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина ее на самом деле не использовала. Она инвестировала эти деньги в FTX. И теперь выясняется, что деньги этой компании исчезли», — цитирует слова Скотта Беннетта «Известия». По мнению бывшего офицера армии США, американские дипломаты отправляли деньги в Украину, а после требовали, чтобы их перевели в криптобиржу. Скотт Беннетт считает, что это делалось, чтобы избежать финансовой отчетности FTX. США помогают Киеву финансово и регулярно поставляют оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В конце октября Вашингтон решил направить Украине очередную военную помощь на сумму 275 миллионов долларов.