Глава Калининградской области оценил угрозу энергобезопасности региона

Глава Калининградской области: угроз энергобезопасности региону нет
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Алиханов заявил, что в Калининградской области тепло и светло Фото:

Опасений касаемо энергетической безопасности Калининградской области в условиях зимы нет. Такое заявление сделал глава администрации региона Антон Алиханов.

«Нет, у нас вообще никаких переживаний [насчет энергобезопасности] нет, у нас тепло и светло», — заявил глава Калининградской области. Его слова приводит РИА Новости. Чиновник также заявлял, что регион способен существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений близлежащих государств.

Ранее Алиханов сказал, что заявления польских властей о миграционной угрозе — нездоровая паранойя, сообщает MK.RU. Позже он сообщил, что в Калининградскую область приезжают немцы, чтобы переждать зиму.

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Опасений касаемо энергетической безопасности Калининградской области в условиях зимы нет. Такое заявление сделал глава администрации региона Антон Алиханов. «Нет, у нас вообще никаких переживаний [насчет энергобезопасности] нет, у нас тепло и светло», — заявил глава Калининградской области. Его слова приводит РИА Новости. Чиновник также заявлял, что регион способен существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений близлежащих государств. Ранее Алиханов сказал, что заявления польских властей о миграционной угрозе — нездоровая паранойя, сообщает MK.RU. Позже он сообщил, что в Калининградскую область приезжают немцы, чтобы переждать зиму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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