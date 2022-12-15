Глава Калининградской области оценил угрозу энергобезопасности региона

Опасений касаемо энергетической безопасности Калининградской области в условиях зимы нет. Такое заявление сделал глава администрации региона Антон Алиханов.
«Нет, у нас вообще никаких переживаний [насчет энергобезопасности] нет, у нас тепло и светло», — заявил глава Калининградской области. Его слова приводит РИА Новости. Чиновник также заявлял, что регион способен существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений близлежащих государств.
Ранее Алиханов сказал, что заявления польских властей о миграционной угрозе — нездоровая паранойя, сообщает MK.RU. Позже он сообщил, что в Калининградскую область приезжают немцы, чтобы переждать зиму.
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Опасений касаемо энергетической безопасности Калининградской области в условиях зимы нет. Такое заявление сделал глава администрации региона Антон Алиханов. «Нет, у нас вообще никаких переживаний [насчет энергобезопасности] нет, у нас тепло и светло», — заявил глава Калининградской области. Его слова приводит РИА Новости. Чиновник также заявлял, что регион способен существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений близлежащих государств. Ранее Алиханов сказал, что заявления польских властей о миграционной угрозе — нездоровая паранойя, сообщает MK.RU. Позже он сообщил, что в Калининградскую область приезжают немцы, чтобы переждать зиму.