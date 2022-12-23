Путин лично проверил технику для СВО. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
Владимир Путин проверил военную технику для СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рамках поездки в Тульскую область президент России проверил военную технику, используемую в ходе спецоперации на Украине, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля.

«В ходе рабочей поездки в Тульскую область Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова, где проверил военную технику», — сообщает Кремль. При посещении бюро президента сопровождал глава Тульской области Алексей Дюмин.

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В рамках поездки в Тульскую область президент России проверил военную технику, используемую в ходе спецоперации на Украине, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля. «В ходе рабочей поездки в Тульскую область Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова, где проверил военную технику», — сообщает Кремль. При посещении бюро президента сопровождал глава Тульской области Алексей Дюмин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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