Владимир Путин проверил военную технику для СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В рамках поездки в Тульскую область президент России проверил военную технику, используемую в ходе спецоперации на Украине, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля.
«В ходе рабочей поездки в Тульскую область Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова, где проверил военную технику», — сообщает
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