Путин лично проверил технику для СВО. Видео 23 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 + Владимир Путин проверил военную технику для СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках поездки в Тульскую область президент России проверил военную технику, используемую в ходе спецоперации на Украине, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля. «В ходе рабочей поездки в Тульскую область Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова, где проверил военную технику», — сообщает Кремль . При посещении бюро президента сопровождал глава Тульской области Алексей Дюмин. В рамках поездки в Тульскую область президент России проверил военную технику, используемую в ходе спецоперации на Украине, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля. «В ходе рабочей поездки в Тульскую область Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова, где проверил военную технику», — сообщает Кремль. При посещении бюро президента сопровождал глава Тульской области Алексей Дюмин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям