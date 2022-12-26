Мишустин исполнил заветную мечту 10-летнего мальчика из Краснодара. Видео

26 декабря 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поучаствовал в акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил заветную мечту 10-летнего мальчика из Краснодарского края в ходе традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает telegram-канал правительства РФ. Рамин Павленко написал в своем пожелании, что хочет получить на Новый год теннисный стол. И премьер-министр страны пообещал, что желание мальчика обязательно исполнится. «Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе и о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем», — обратился Мишустин к мальчику. Рамин активно занимается спортом, имеет две медали, кубок и золотой знак отличия ГТО. Его мама рассказала, что стол нужен сыну, чтобы иметь возможность заниматься спортом даже дома. Предновогодняя акции «Елка желаний» проходит уже пятый раз. Она организована благотворительным фондом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Мероприятие проходит при поддержке Росмолодежи в ходе другой акции — «Новый год в каждый дом». Ранее президент России Владимир Путин пообещал исполнить новогоднее желание девочки из Курганской области. Девочка захотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленьей упряжке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил заветную мечту 10-летнего мальчика из Краснодарского края в ходе традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает telegram-канал правительства РФ. Рамин Павленко написал в своем пожелании, что хочет получить на Новый год теннисный стол. И премьер-министр страны пообещал, что желание мальчика обязательно исполнится. «Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе и о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем», — обратился Мишустин к мальчику. Рамин активно занимается спортом, имеет две медали, кубок и золотой знак отличия ГТО. Его мама рассказала, что стол нужен сыну, чтобы иметь возможность заниматься спортом даже дома. Предновогодняя акции «Елка желаний» проходит уже пятый раз. Она организована благотворительным фондом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Мероприятие проходит при поддержке Росмолодежи в ходе другой акции — «Новый год в каждый дом». Ранее президент России Владимир Путин пообещал исполнить новогоднее желание девочки из Курганской области. Девочка захотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленьей упряжке.