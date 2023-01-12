Соловьев призвал бомбить города стран НАТО

12 января 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Соловьев рассказал, что военная техника, которая может быть применена против России — легитимна для нанесения ударов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любая военная техника, которая может быть направлена на Украину для использования против России, является легитимной целью для нанесения ударов. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев. «Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши, и Британии — мы должны официально объявить — являются для нас легитимными целями, для нанесения ударов», — заявил Соловьев в эфире «Соловьев Live». Он также отметил, что в этих целях можно применять как неядерные удары, так и тактические ядерные. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает возможность отправить на Украину танки Challenger 2. Отмечается, что окончательное решение еще не принято, сообщает RT. Также британский премьер Риши Сунак заявлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Британия готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Россия проводит специальную военную операцию на Донбассе для помощи мирным жителям. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что спецоперация является для России вынужденной мерой. Президент России Владимир Путин заявлял, что в цели спецоперации входит нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры, боевые действия не направлены против мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Любая военная техника, которая может быть направлена на Украину для использования против России, является легитимной целью для нанесения ударов. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев. «Британия приняла решение [о поставках танков], поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши, и Британии — мы должны официально объявить — являются для нас легитимными целями, для нанесения ударов», — заявил Соловьев в эфире «Соловьев Live». Он также отметил, что в этих целях можно применять как неядерные удары, так и тактические ядерные. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает возможность отправить на Украину танки Challenger 2. Отмечается, что окончательное решение еще не принято, сообщает RT. Также британский премьер Риши Сунак заявлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Британия готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Россия проводит специальную военную операцию на Донбассе для помощи мирным жителям. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что спецоперация является для России вынужденной мерой. Президент России Владимир Путин заявлял, что в цели спецоперации входит нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры, боевые действия не направлены против мирных жителей.