В США раскрыли мнение Ельцина об Украине

Ельцин в разговоре с Бушем называл Украину главным дестабилизирующим фактором

31 января 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

В начале 1990-х Ельцин в беседе с Бушем называл Украину главным дестабилизирующим фактором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый президент России Борис Ельцин считал Украину «главным дестабилизирующим фактором». Об этом он 1992 году говорил президенту США Джорджу Бушу-старшему на встрече в Кэмп-Дэвиде. «Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — приводит РИА Новости слова Ельцина Бушу из стенограммы, которая стала достоянием гласности. Ельцин указывал на давление со стороны националистов на тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. Он уверял Буша-старшего, что у Москвы нет «имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран». Один из авторов Беловежского соглашения, советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказывал URA.RU, что за три дня до подписания Соглашения об СНГ Украина юридически вернула себя в 1922 года — без Крыма, Львова и других западных территорий. Эти территории были у Польши, Венгрии и России.

Первый президент России Борис Ельцин считал Украину «главным дестабилизирующим фактором». Об этом он 1992 году говорил президенту США Джорджу Бушу-старшему на встрече в Кэмп-Дэвиде. «Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — приводит РИА Новости слова Ельцина Бушу из стенограммы, которая стала достоянием гласности. Ельцин указывал на давление со стороны националистов на тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. Он уверял Буша-старшего, что у Москвы нет «имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран». Один из авторов Беловежского соглашения, советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказывал URA.RU, что за три дня до подписания Соглашения об СНГ Украина юридически вернула себя в 1922 года — без Крыма, Львова и других западных территорий. Эти территории были у Польши, Венгрии и России.